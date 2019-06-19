醫師個管師為降低口腔癌機率 赴工地宣導戒檳榔

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）為宣導戒除檳榔，減少罹患口腔癌的機率，衛福部立彰化醫院醫師以及個管師，直接前往員林市的建築工地，當場進行衛教，邀請工人們做口腔癌篩檢，希望改變工地吃檳榔的文化。

彰化醫院口腔外科醫師金椿期今天指出，檳榔使用的荖花含有會致癌的黃樟素，菁仔所含的檳榔鹼也有致癌物，而口腔癌的患者大多是青壯年族群，有9成是檳榔人口，工地的工人大多檳榔不離口，煙不離手，要防範口腔癌，就要深入工地進行衛教。

金椿期說，他和4名個案管理師，今天特別帶著篩檢口腔癌的工具以及宣傳品，前往員林市一處興建集合住宅的工地做衛教，幫工人作口腔癌篩檢，勸工人們不要吃檳榔。

在場的一名黃姓工人指出，他有3個叔叔都在工地當工人，也都是口腔癌患者，自己雖然清楚嚼檳榔是危險因子，但工地文化就是有人買了檳榔後就相互分享，香菸也是大家請來請去，要戒不容易，不過既然醫師都來到工地了，他會試看看把檳榔戒掉。

部立彰化醫院個管師張千慧說，能前往工地進行衛教，是希望建立工人集體戒檳榔的意識，工人們能因此相互鼓勵督促，不買檳榔、不互相請客，藉由直接到工地作宣導，戒除吃檳榔的工地文化。（編輯：黃世雅）1080619