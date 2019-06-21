張麗善行銷雲林良品 赴陸獲訂單逾2億元

雲林縣政府21日發布新聞，縣長張麗善（右3）率「雲林良品」推介團訪中國大陸，在四川、福建省等地行銷雲林農特產品，獲得當地消費市場熱烈迴響。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月21日

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）雲林縣長張麗善率團赴中國大陸行銷蔬果及加工特產等「雲林良品」，傳回喜訊，縣府今天表示，在四川及福建獲採購訂單共新台幣2億多元，拓展雲林農特產品外銷。

張麗善於18日率雲林縣政府農業處、新聞處及雲林縣工商發展投資策進會、縣農會、農產物流中心等「雲林良品」推介團，前往中國大陸四川、福建省等地行銷雲林農特產品，獲得當地消費市場熱烈迴響。

張麗善指出，兩岸飲食文化相同，對於食品安全的觀念也一樣，民眾不只要求安全更希望「吃得健康」，雲林良品有東勢胡蘿蔔汁、麥寮美生菜等具有國際認證或安全檢驗標章的產品。

張麗善表示，此行也拜會當地台商會，希望為投資雲林尋求商機，雲林的水、電、地、工及人才都不缺，地價也便宜，雲林的精緻智慧農業、觀光旅遊、醫療照護及文化創意等都具優勢，相信與中國大陸及台商企業強化新興產業的合作，共同研發並開創兩岸產業互補，將可提升產業競爭力。

縣府表示，雲林良品推介團與四川農產品經營集團簽訂新台幣1億多元協議，採購蔬果及加工農產，雲林縣農會在福建與黃金海峽冷鏈物流公司也簽訂1億元採購協議，盼持續推廣雲林良品行銷中國大陸。（編輯：黃世雅）1080621