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石虎家族拜訪中市議會 盼支持保育條例

最新更新：2019/06/21 15:54

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市長盧秀燕今天帶著石虎家族與歐米馬到市議會拜會，希望促進府會友好，並支持108年追加減預算，以及下個會期將送審議台中市石虎保育自治條例草案。

台中市議會現正審查追加減預算，盧秀燕今天帶著石虎家族與歐米馬前往議會拜碼頭，吉祥物們帶著印有Q版大頭照的名片與「議員大大您好」、「我們是台中城市吉祥物」、「請多多指教」等應援手拿牌，模樣討喜。

議長張清照接下石虎家族與歐米馬的名片，稱讚「好可愛」；副議長顏莉敏期許吉祥物們未來承擔起宣傳台中市政的重責大任，並將歡樂帶給大家。

新聞局長吳皇昇表示，為保育石虎的生態棲地，市府擬訂「台中市石虎保育自治條例草案」，按照議會先前的要求，農業局正進行石虎棲地調查研究工作，預計下個會期送議會審查。

農業局指出，日前東勢石壁坑路發現路殺石虎遺體，顯示石虎保育已刻不容緩。瀕臨絕種的石虎為一級保育類動物，屬夜行性動物且生性機警，不易親眼目睹。

農業局表示，現請台灣石虎保育協會辦理石虎族群與棲地調查工作，目前已完成東半部淺山地區調查，並持續辦理大肚山區域石虎族群與棲地調查，也進行石虎重要棲地或廊道調查。

待完成調查工作後，將依據台中全區完整的石虎棲地調查報告與結論，檢討修正石虎保育自治條例草案內容，提送議會審查，盼議會全力支持。（編輯：黃世雅）1080621

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