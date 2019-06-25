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花蓮鹽寮海岸現天坑 灌漿回填阻浪沖刷

最新更新：2019/06/25 19:46
花蓮縣壽豐鄉省道台11線8.5公里處的海岸高地出現「天坑」，且持續擴大，縣議員魏嘉彥關心此事，希望公路單位進行修復。（魏嘉彥提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月25日
花蓮縣壽豐鄉省道台11線8.5公里處的海岸高地出現「天坑」，且持續擴大，縣議員魏嘉彥關心此事，希望公路單位進行修復。（魏嘉彥提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣壽豐鄉省道台11線8.5公里處的海岸高地出現「天坑」，且持續擴大，所幸無危及公路之虞，公路總局發現是臨海岩壁有一海蝕裂縫，經浪湧沖刷而形成，已提報災修。

花東海岸公路靠近鹽寮村路段的海岸高地出現一個大凹坑，公路總局第四區養護工程處花蓮工務段表示，去年7月巡查已發現，因距離既有公路設施還有段距離，且尚無危及公路情形，於是持續監控。

今年3月發現坑洞有明顯擴大情形，經工務段派員至下方海岸處勘察後發現，此處海岸高地臨海岩壁有一海蝕裂縫，經浪湧沖刷裡面的土方而形成坑洞。

花蓮縣議員魏嘉彥關心此事，日前和花蓮縣地政事務所使用GIS套疊地籍圖後，確定此坑洞的土地所有及權責為交通部公路總局，由於颱風季節即將來到，擔心崩陷擴大，且若有遊客夜遊時誤入恐發生意外，希望公路單位進行修復。

花蓮工務段表示，海蝕岩面裂縫先以灌漿方式封口；坑洞部分將拋放中大型石塊、底面舖漿及土方回填減緩邊坡流失的狀況，後續也將交由技師研究護坡方案，以保障用路人安全。（編輯：陳俊碩）1080625

花東海岸公路靠近鹽寮村路段的海岸高地出現「天坑」，且持續擴大，經工務段派員至下方海岸處勘察後發現，此處海岸高地臨海岩壁有一海蝕裂縫，經浪湧沖刷裡面的土方而形成坑洞。（公路總局花蓮工務段提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月25日
花東海岸公路靠近鹽寮村路段的海岸高地出現「天坑」，且持續擴大，經工務段派員至下方海岸處勘察後發現，此處海岸高地臨海岩壁有一海蝕裂縫，經浪湧沖刷裡面的土方而形成坑洞。（公路總局花蓮工務段提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月25日
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