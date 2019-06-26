北市府召開社子島請願會議 少數居民出席

（中央社記者劉建邦台北26日電）社子島爭議，自救會曾多次抗議拒絕區段徵收。台北市政府今晚召開說明剔除區段徵收計畫草案及了解需求會議，居民認為時間太倉促，僅少數人到場。市府決議將成立小組協助溝通。

台北市政府晚間召開「社子島自救會請願事項」交流會議。北市府指出，自救會多次陳請且遞交請願書，15日曾包圍市長柯文哲座車抗議，後續經地方人士邀請自救會溝通，但未有結果，而自救會提出2大訴求「邀居民共同制定社子島特定區計畫」及「以整建替換重建」，影響層面廣泛，因此舉辦意見交流會議，盼與自救會溝通。

出席居民發言提及，社子島淹水狀況已改善，區段徵收不合理，社子島是限制發展區，並未禁建，另外，若市府不願開發，希望可拓寬道路，有許多公車根本無法進入社子島巷弄內，且市府報告太多專案字詞，許多長輩根本無法了解。

今晚開會時，僅少數人出席，居民表示，因召開時間太倉促，許多人都不出席，但有準備包含環評、公聽會等報告，盼市府了解居民需求。兼任主席、北市副秘書長李得全說，陳情抗議是民眾基本權利，市長重視自救會意見，也要求市政顧問周榆修出席。

都發局則說明「剔除區段徵收」申請作業計畫草案，官員指出，社子島全區土地面積約302公頃，共2480個門牌，符合剔除區段徵收條件，初步評估有9處，約17.78公頃，達577個門牌，且要符合在不影響開發後的防洪空間及主要聯外幹道，並包括完整區塊基地、面積大於500平方公尺、鄰接計畫道路或現有巷道、剔除範圍內所有權人同意比例要過半，才可申請剔除區段徵收。

都發局舉例，若土地所有權人持有100平方公尺土地，試算後，參與區段徵收可取得88平方公尺，剔除區段徵收有96平方公尺。

李得全說，市府不怕解決問題，所有方式都可溝通，後續將要求市府相關單位和在地居民、里長成立小組，共同討論，且會以更簡單方式讓居民了解後續推動政策。（編輯：李亨山）1080626