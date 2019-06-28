台北市查報拆違建 詳細資訊7/1公布上網

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市政府7月1日起將在建管處官網公布查報拆除違建資訊，除原本的地址、查報日期外，新增拆除照片、標示違建地點的範圍簡易圖及市議會協調結論紀錄，但不包含議員姓名。

市長柯文哲6月初出席台北市議會市政總質詢時，被問及關於違建常出現延期拆除等狀況，是否因議員介入協調緣故，柯文哲當時回應7月1日將公布相關資訊。

台北市建築管理工程處發言人洪德豪今天表示，為讓民眾可監督查報拆除違建狀況，7月1日起，建管處官網的違建處理專區將公開查報拆除違建詳細資訊。

他提到，過去公布的查報拆除違建資訊，只提供地址、查報日期、施工進度，7月1日起，除原項目外，新增拆除前後照片、違建地點範圍簡易圖、訂定日期拆除卻未執行原因、議會協調結論及紀錄，但不會揭露議員姓名。

他指出，違建通常是民眾通報檢舉，經統計，從民國104年1月至今，北市違建查報案件數共2萬5000件，包含已結案、列管中案件，相關資料後續也會上網公告，涉及違建戶個資部分會找專業廠商協助處理後，再分階段上網供外界查詢，預計今年底可全部上線。（編輯：張銘坤）1080628