2千車位埋地磁 北市擬提高人工開單效率

（中央社記者梁珮綺台北30日電）台北市大安區與中正區約有2000個停車格，9月起將試辦智慧停車計費，市府停管處主任秘書張仲杰說，每個車位的地下會埋一顆地磁，並將資料傳給開單員，提升開單效率。

中正區新營里長何國榮日前與台北市長柯文哲座談時，建議儘速優先建置「智慧路邊停車收費系統」。

台北市停車管理工程處主秘張仲杰說，智慧車柱成本約新台幣10幾萬至20萬，費用太高，目前僅用於禁停或限停等停車格，例如市府附近有只能停一小時的停車格，智慧車柱可辨識車牌，只要停車時間超過，就會留下紀錄，

他說，一般停車格初步先朝埋地磁方式進行，地磁一顆約5000元，預計9月在大安區、中正區2000個一般停車格先試辦。地磁可24小時偵測汽車是否停放，第一時間會將消息傳給開單員，提升人工開單效率。

停管處機電科長李世芬補充，地磁採用磁性與紅外線感應來感測，因車輛含鐵量高，偵測到就會發布訊息告知開單員，也能搜集即時資訊。

至於智慧車柱，交通局去年9月至今年2月進行試辦，結束後曾研議是否擴大，但因單價高，且不是所有路段都適合設置，李世芬說，車柱會佔用人行道，並需要電力設備，因此，目前僅有17根智慧車柱，主要用於特殊停車格。

李世芬說，智慧車柱車牌辨識率可達95%以上，但有時會受光線、角度等影響，可能發生錯誤。（編輯：翁翠萍）1080630