永和山水庫原水管爆管 頭份水源路嚴重塌陷封閉

苗栗縣頭份市永和山水庫一條輸送原水至淨水場的管線1日傍晚不明原因爆管，導致頭份市水源路出現嚴重塌陷，道路暫時封閉。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年7月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣頭份市永和山水庫1條輸送原水至淨水場的管線，今天傍晚不明原因爆管，導致頭份市水源路出現嚴重塌陷，道路暫時封閉，自來水公司已派員前往搶修。

頭份市通往永和山水庫的水源路，今天傍晚5時許發生自來水爆管意外，接近為恭醫院東興院區路段道路出現逾百公尺裂痕，路基嚴重塌陷，原水不斷湧出溢滿路面，宛如地震受災景象，時值下班下課交通尖峰時間，不少用路人、附近住戶都嚇了一大跳。

苗栗縣議員陳光軒到場關切指出，該路段約在水源路423巷口，道路塌陷嚴重，雙向封閉，呼籲民眾若要往來頭份市與南庄、三灣，暫時繞道而行。

台灣自來水公司第三區處副處長王亮中表示，經初步勘查為永和山水庫輸往東興淨水場1條直徑1.35公尺原水管線破裂，目前已暫時停止出水，並由廠商及相關人員進駐現場，希望盡快查明原因並進行搶修。

王亮中指出，由於破裂管線為輸送原水管線，仍有約8小時存量，目前尚未影響供水，但若後續若無法在短時間內搶修完畢，用戶仍要有停水準備。（編輯：張銘坤）1080701