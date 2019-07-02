更多編輯台推薦新聞：
早安世界》香港太陽花占領立法會 警強勢清場3小時餘落幕
早報

早安世界》香港太陽花占領立法會 警強勢清場3小時餘落幕

圖輯／香港太陽花 鏡頭下的七一這一晝夜
兩岸

圖輯／香港太陽花 鏡頭下的七一這一晝夜

昆蟲驚人快速滅絕 恐龍消失以來最大規模
國際

昆蟲驚人快速滅絕 恐龍消失以來最大規模

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
酒駕新制首日全台取締357人 同車連坐罰25名乘客
首頁 / 地方

東興給水廠原水管線爆裂 將修復不影響供水

最新更新：2019/07/02 12:36
自來水公司東興給水廠一條輸送原水管線疑因太過老舊發生爆管，自來水公司接獲通報，出動近30人輪班連夜搶修。中央社記者管瑞平攝　108年7月2日
自來水公司東興給水廠一條輸送原水管線疑因太過老舊發生爆管，自來水公司接獲通報，出動近30人輪班連夜搶修。中央社記者管瑞平攝　108年7月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）自來水公司東興給水廠1條輸送原水管線，使用長達38年，疑因太過老舊發生爆管，自來水公司接獲通報，出動近30人輪班連夜搶修，預計今天中午前可修復完成，並未影響供水。

東興給水廠廠長林彥方指出，1日傍晚5時5分發現從永和山水庫輸送原水至給水廠的管線水壓突然降低，廠方人員立即從源頭關水，並派員巡查確定位於水源路423巷口附近，埋設在路面下1條直經1.35公尺的管線爆裂。

附近鍾姓居民指出，當時看到原水不斷從路面溢出，趕緊拉下鐵門防止水流進屋內，因為以往也曾經發生類似情況，水淹了將近50公分高，這一次雖然沒有比以前嚴重，不過水源路上也出現近百公尺裂痕，路基嚴重塌陷。

林彥方表示，為了民眾供水需求，除啟動副線供應水源外，也出動工程人員輪班連夜趕工，預計中午12時以前可以將破管部分搶修完畢，所以「民眾不會感覺到有停水」。

至於交通方面，水源路通往永和山水庫，目前僅開放單線雙向通車，呼籲用路人經過時，小心慢行，以避免發生危險。（編輯：方沛清）1080702

自來水公司東興給水廠一條輸送原水管線，使用長達38年，疑因太過老舊發生爆管，自來水公司連夜搶修，預計2日中午前可修復完成。中央社記者管瑞平攝　108年7月2日
自來水公司東興給水廠一條輸送原水管線，使用長達38年，疑因太過老舊發生爆管，自來水公司連夜搶修，預計2日中午前可修復完成。中央社記者管瑞平攝　108年7月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報