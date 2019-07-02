新竹香山溼地賞蟹人潮多 警消加強防溺救生演練

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市香山濕地賞蟹步道成為超夯景點，夏日更是旅遊旺季，新竹市政府產業發展處、消防局與海巡署今天共同辦理防溺救生演練，強化救援能力與防範溺水事故發生。

新竹市消防局長李世恭表示，夏季是民眾戲水旺季，消防局加強執行各項防溺措施，針對重點水域或海域加強巡邏勤務，宣導民眾安全觀念，制止或勸離不安全的水域活動，防範溺水事故發生。

李世恭指出，每年7、8月暑假期間，每週會在新竹市看海公園旁沙灘、風情海岸與賞蟹步道沙灘，實施夏日救生站駐點防溺救生警戒勤務，並進行模擬情境演練，守護民眾遊憩安全。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，香山濕地自去年賞蟹步道開放，許多觀光民眾前來觀蟹生態，對生態環境教育有很大意義；近日已進入暑假期間，再邀竹市消防局與產發處員工、環境解說志工等進行演練。

新竹市消防局表示，今天於賞蟹步道進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、散步時發生急性心肌梗塞等，利用駕駛沙灘車、水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆等器材進行搶救。（編輯：方沛清）1080702