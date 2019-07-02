陳建年和杜振勇獲金曲獎 饒慶鈴允培育音樂人才

（中央社記者盧太城台東縣2日電）第30屆金曲獎，卑南族歌手陳建年、魯凱族鼻笛演奏家杜振勇跨界製作，拿下金曲獎。台東縣長饒慶鈴今天允諾全力推動原住民音樂人才的培育工作。

第30屆金曲獎，台東市南王部落金曲歌手陳建年以演奏專輯「黑熊森林電影原聲帶」榮獲金曲獎演奏類「最佳專輯製作人獎」。卑南鄉達魯瑪克部落鼻笛演奏家杜振勇參與製作「落腳」專輯，奪得「最佳客語專輯獎」。

台東縣政府原民處今天表示，縣長饒慶鈴得知後，特別致贈紅榜，表彰2位才華洋溢的原住民音樂人，並表示台東縣政府為培育更多原住民音樂專業人才，持續辦理樂舞競賽及人才培植計畫，發掘部落潛力團隊及個人。

同時推動「聲音部落-現代技術人才培育」計畫。另外，原住民族創意文化產業聚落完成建置專業錄音室，已在6月26日正式啟用，提供台東縣音樂人完善、專業的錄音設備與空間。

原民處表示，「黑熊森林電影原聲帶」透過音樂喚起大眾對生態議題的關注，樸實地展現對土地的崇敬與感念，陳建年發表得獎感言時感謝紀錄片製作團隊、生態保育學者及布農族獵人，並以布農族語祝福所有觀眾。

原民處表示，杜振勇身著魯凱族傳統服飾與製作團隊上台領獎，先以魯凱族語問候在場貴賓，感謝金曲獎評審的肯定，也感謝家鄉達魯瑪克部落族人及家人。

笛聲是「落腳」專輯重要的敘事主角，融合西洋長笛、印度笛及台灣魯凱族鼻笛，以跨界概念融合不同族群音樂元素，已幾近失傳的魯凱族鼻笛演奏曲，譜成專輯獨特的音樂風格。

原民處表示，陳建年及杜振勇長年致力於音樂創作及原住民族傳統音樂工作，透過國內外音樂演出、參與專輯製作及舞台劇等方式，將原住民族音樂之美推廣至全世界。從眾多專輯中脫穎而出獲得金曲獎殊榮，也代表原住民族傳統音樂走向更廣闊的風格，為台灣流行音樂注入新的活水。（編輯：陳俊碩）1080702