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更生人澎湖創業 保護司長扮一日店長力挺

最新更新：2019/07/03 17:06

（中央社澎湖縣3日電）一名遠離故鄉的陳姓更生人在澎湖開店創業有成，法務部保護司長黃玉垣今天到該店巧扮一日店長，以行動支持更生人，並贈送簽名蝴蝶彩繪陶瓷與工作服，讓更生人深深感動。

黃玉垣今天在澎湖地檢署檢察官陳建佑、書記官長魏慧美、台灣更生保護會澎湖分會主委呂榮進等人陪同，前往由分會協助創業成功的陳姓更生人店內拜訪。黃玉垣等人對於陳員自創的菜色口味，讚不絕口。

黃玉垣表示，陳姓更生人年少輕狂，曾染毒服刑，在民國103年初出監。陳員為終結過去孟浪無知的生活，遠離故鄉來到澎湖，一切從新開始。

黃玉垣指出，陳姓更生人在澎湖分會協助下，曾擔任過業務員，還賣過滷味、小吃等。由於擁有丙級烘焙證照，陳員最後選擇自創品牌開店，以特製的口味，獲得消費者青睞，開展人生另一新頁。

黃玉垣除為陳員加油打氣，還充當一日店長，與陳員一起招呼客人，最後還致贈題有「破繭而出，美麗重生」及簽名落款的蝴蝶彩繪陶瓷與工作服，肯定更生人重生。

過程中，陳員不斷以視訊告知遠方親友有關黃玉垣等人來訪、巧扮一日店長、贈送陶瓷與工作服等消息，讓在場的民眾都相當感動。（編輯：戴光育）1080703

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