慶締盟10年 日光市長大嶋一生109年訪台南

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市和日本枥木縣日光市締盟國際友誼市10週年，台南市副市長王時思今天拜會日光市政府，日光市長大嶋一生承諾明年將造訪台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，慶賀台南市和日光市締盟國際友誼市10週年，王時思率領市府團隊在日光市展開一連串拜會行程，大嶋一生也在日光市政府接待王時思。

王時思感謝日光市在3年前台南0206地震的援助與支持，也感謝日光市10年來積極和台南保持交流互動。

大嶋一生則歡迎王時思來訪，他表示，日光市政府今年剛搬遷至新的市政府廳舍，王時思一行人是第一個來訪的國際友誼市友人，今年也是兩市締盟10週年，更是日光自然景觀登錄世界遺產20週年，極具意義。大嶋一生同時承諾明年將造訪台南。

王時思隨後參觀日光市政府大廳展出的台南Friendship box-友誼交享閱合作展覽，並捐贈台南市對日事務諮詢顧問阿部真行出版的新書「台灣．台南．安平」，期許日光市民對台南有更深的認識。

王時思明天將轉赴日本群馬縣參加台灣祭活動，晚間返台，結束3天2夜的訪問行程。（編輯：陳俊碩）1080704