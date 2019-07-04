大雅體育園區2期工程動工 提供優質運動空間

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市大雅區缺乏大型運動空間，居民僅能在公園或跨區運動，大雅體育園區第2期工程今天舉行動土儀式，中央補助一半經費，預計明年3月竣工，提供當地居民優質運動空間。

大雅體育園區鄰近國道1號豐原交流道、台10線旁，第1期棒壘球場已完工，第2期工程今天舉行動土儀式，台中市副市長楊瓊瓔、運動局長李昱叡出席，立委洪慈庸、市議員吳顯森、徐瑄灃服務團隊到場致意。

洪慈庸表示，大雅長期缺乏大型運動空間，鄉親要運動或從事球類活動，都需到附近公園或跨區到后里、神岡的壘球場，成功協助大雅體育園區爭取中央支持2期工程建設經費50%，盼推動大雅體育園區設置，讓居民將可擁有更安全、更完善的運動休閒場所。

楊瓊瓔指出，大雅體育園區除原先的棒球場外，第2期工程增加3座籃球場、3座網球場、槌球場、射箭場等設施，擴增完成後可提供潭子、神岡等鄰近區域市民完善充足的運動空間。

大雅體育園區第2期工程總經費新台幣5000萬元，為協助地方建設發展，洪慈庸協助市府成功爭取納入中央前瞻計畫，獲經費2500萬元補助，預計明年3月竣工。（編輯：黃世雅）1080704