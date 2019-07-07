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暴雨常釀積水災情 新北近百抽水機待更新

最新更新：2019/07/07 13:28

（中央社記者王鴻國新北7日電）極端氣候常暴雨釀災，新北市82座抽水站共335台抽水機組，卻有94組抽水機組是使用20年以上老舊機組，急待更新，新北市政府水利局表示，將爭取10年內分期汰換，積極防汛。

新北市長侯友宜今天至湳仔溝及塔寮坑抽水站視察並表示，防汛期常會面臨短時強降雨，必須仰賴前端排水系統順利運作，以及後端抽水機有效發揮作用，才能立即將水排出，避免積淹水情形。

侯友宜說，他會陸續到各地區視察所有排水工程，確保防洪能力無虞，在碰到短時強降雨或颱風來臨時，才能讓民眾生命財產損失降到最低。

水利局表示，新北市政府自105年開始施作塔寮坑、湳仔溝、土城、華江及江子翠抽水站共17組抽水機組更新，現皆已完工且測試正常。

新北市也爭取到前瞻基礎建設計畫第2期經費補助共新台幣2.25億元，其中中央補助1.575億元，未來將繼續進行湳仔溝站4組及土城站3組抽水機組更新，以強化板橋及土城地區的排水能力。目前永和站2組抽水機組正更新，工程預計109年1月底前完工。

水利局指出，新北市有82座抽水站，共335台抽水機組，在平時努力維護下皆能正常運作，但部份抽水機組運轉已超過20年，較為老舊，須逐年更新以維持抽水站防洪功能正常。

水利局表示，經專業技師評估後，使用20年以上須更新的抽水機組達94組，未來將持續爭取中央經費補助，預計於10年內以分年、分期方式進行汰舊換新。（編輯：方沛清）1080707

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