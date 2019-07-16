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穿山甲受傷躲路旁不動 新竹警民助安置野放

最新更新：2019/07/16 14:21
新竹縣竹東鎮民眾日前發現一隻穿山甲受傷報警，竹東警分局員警獲報到場，將穿山甲先帶回照顧，細心準備紙箱和水，讓穿山甲有暫時喘息空間，並通報縣府農業處。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年7月16日
新竹縣竹東鎮民眾日前發現一隻穿山甲受傷報警，竹東警分局員警獲報到場，將穿山甲先帶回照顧，細心準備紙箱和水，讓穿山甲有暫時喘息空間，並通報縣府農業處。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年7月16日

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣竹東鎮民眾日前發現一隻穿山甲受傷報警，竹東警分局員警獲報到場先帶回照顧，並通報縣府農業處。農業處今天表示，已將穿山甲帶回待恢復健康，擇日野放。

警方表示，民眾14日晚間11時許，在新竹縣北興路二段270巷口附近發現一隻穿山甲受傷，動也不動躲在路邊，由於路過車輛多，擔憂穿山甲會被撞上，通報警方到場處理。員警先將穿山甲帶回照顧，同時通知農業處。

警方指出，穿山甲帶回派出所，員警準備紙箱和水，讓穿山甲有暫時喘息空間。員警細心照顧，為野生保育類動物盡一分心力。

農業處表示，昨天到派出所將穿山甲帶走，感謝警方照顧，避免穿山甲發生更嚴重傷害。初步觀察發現，穿山甲背部有傷口，造成鱗片脫落，先帶回農業處收容安置，待健康恢復，將擇日野放山林，重歸大自然。（編輯：方沛清）1080716

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