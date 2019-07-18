嘉縣府赴港推銷農產 拓展外銷新商機

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣副縣長吳容輝今天帶領農業團隊，前往香港半島酒店舉辦農特產推介會，除推薦優質農特產外，嘉義縣百仙行、嘉義縣農會與香港貿易商簽約採購農產及簽署合作備忘錄。

嘉義縣政府發布新聞，香港是台灣前5大農產品出口市場之一，嘉義縣優質的農產品在市場占有一席之地，吳容輝帶領縣府團隊赴港主要是拓展農特產市場通路，因此，邀請嘉義縣農會、多家企業與香港當地企業、商會洽談合作事宜。

吳容輝表示，嘉義縣百仙行與香港成記欄有限公司簽訂農產採購合約，透過成記欄公司的銷售體系，每年將向百仙行購買珍珠芭樂、紅心芭樂、小玉西瓜、木瓜及柑橘等水果，訂單金額1年250萬美元。

另外，嘉義縣農會與香港3228有限公司也簽署合作備忘錄，雙方將朝每年採購超過100萬美元以上訂單努力，希望建立長期合作關係。

推介會結束後，縣府現場舉辦商機媒合洽談會，由買家與廠商一對一的交流，提供買家對廠商商品有更進一步的了解，並商談後續合作。（編輯：林沂鋒）1080718