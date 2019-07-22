屏縣府與工研院合作 打造農工循環基地

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣政府與工研院合作，在台糖縣民公園打造「農工循環基地」，今天揭幕，鏈結產、學、研的技術與資源，讓屏東成為全國食農資源循環產業的典範。

屏東縣長潘孟安揭幕致詞表示，「農工循環基地」主要是透過建構的平台，輔導在地農、食品加工業者技術創新，建構一個以農工技術的創新循環經濟推動場域，例如檸檬榨汁後的果皮，導入工業研發技術，可轉化製成檸檬益生菌或化妝品，提高更多附加價值。

潘孟安強調，未來透過鏈結產、學、研的技術與資源，配合屏東優質的農產品與食品加工、生技廠商群聚生產優勢，讓屏東成為台灣農業循環經濟的重要基地。

工研院中分院副執行長李士畦感謝縣府的支持，讓農業廢剩材料創造更多經濟價值，他表示，屏東「農工循環基地」實現農工跨領域整合服務平台，形成群聚創新力量，極具發展潛力。

目前「農工循環基地」提供媒合產業、技術資源、場域空間租借3項服務，並定期舉辦技術說明會與座談、研討會、通路及產業群聚媒合等活動。

開幕特展「屏東超農力」展示廢剩循環原料經技術配對，搭接異業生產與行銷通路整合的服務，呈現「你的天然廢料，我的加值材料」循環概念，以及實際應用產出的新創商品，預計展出至今年10月底。（編輯：林沂鋒）1080722