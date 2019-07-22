扶輪社辦科學營 報名秒殺上百人等備取

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）國際扶輪3510地區屏東第3分區聯合5個社區扶輪社，今天起連3天在屏東市建國國小辦理科學營，90個名額一開放報名1小時內秒殺，排隊等備取的人數達上百人。

這個名為「扶輪飛揚FUN一夏科學營」，由屏東東區扶輪社、屏東南區扶輪社、屏東溫馨扶輪社、屏東西區扶輪社、屏東百合扶輪社及屏東和平扶輪社合辦。

屏東縣政府教育處副處長楊英雪表示，感謝扶輪社對於教育的支持，先前國際扶輪社國際獎金所捐贈的扶輪科學號，屏縣府會善加利用，108學年度開始將會結合外籍老師，把國際教育和科學教育一起送到偏鄉。

承辦的建國國小校長施世治表示，網路一開放報名，不到1小時90個名額就額滿，扶輪社友紛紛打聽還有沒有名額，想讓孩子參加，100多個人等著備取。

科學營講師陳盈儒表示，這次活動主要讓孩子動手做飛行科學玩具，簡單一圈塑膠片及膠帶，就可以做出空中騎士，加上投擲巧勁，可以讓塑膠圈飛行得很遠。

參加營隊的建國國小學生王雷恩說，沒想到一張紙和膠帶的結合可以這麼厲害；5年級的柯青宏說，自己準備了3個寶特瓶，希望可以做出飛得很遠的水火箭。（編輯：黃世雅）1080722