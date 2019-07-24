北市民調：柯文哲滿意度較半年前下滑8個百分點

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市研考會今天發布6月民意調查結果，台北市長柯文哲滿意度與半年前相比，下滑8個百分點，不滿意度則上升5個百分點，分析執行民調時正值香港反送中以及藍綠兩黨初選。

研考會於6月24日至26日晚間進行家戶電話調查，成功訪問1259名18歲以上台北市民，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.72個百分點以內，調查項目分別為市長、團隊、交通、治安、中小學、文化活動、公共工程、社會福利、聯合醫院、環保工作、行政效率、服務態度、生活品質。

民調結果顯示，51%受訪者滿意柯文哲施政表現，37%表示不滿意，12%表示沒意見或不知道；48%受訪者對市府團隊施政感到滿意，26%表示不滿意，26%表示沒意見或不知道。

而柯文哲在去年12月的滿意度調查中，有59%受訪者滿意，32%不滿意，代表半年來，滿意柯文哲施政者下滑8個百分點，不滿意者則上升5個百分點。

研考會主委余家哲表示，執行民調期間正值香港反送中遊行以及國民黨、民進黨總統初選等外部事件，對柯文哲個人滿意度有影響，他說，柯文哲看過民調後，直言不用特別解釋，數字會說話，做不好的部分好好反省檢討就好。

余家哲表示，就半年施政滿意度調查而言，無論是團隊、各項政策或是對市府行政效率、服務態度與人民生活品質等，2017年至今大致維持穩定，其中，受訪者對台北市政府的服務態度及行政效率滿意度各為81%、69%，也有75%受訪者滿意台北市生活品質。

余家哲表示，民調結果顯示市民對市政滿意度持平，也意味著市長個人的滿意度，與團隊及各項政策滿意度脫鉤。（編輯：李亨山）1080724