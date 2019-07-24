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結合觀光與公益 花蓮百家旅宿業助偏鄉獨老

最新更新：2019/07/24 16:16
華山基金會「常年服務暨第7屆愛老人亮起來」公益計畫，24日在鐵道文化二館宣告活動開展，獲花蓮百餘家旅宿業者響應，分別推出專案價和各式贈禮，將專案部分收益捐贈華山基金會，也盼更多人加入認助活動。中央社記者李先鳳攝　108年7月24日
華山基金會「常年服務暨第7屆愛老人亮起來」公益計畫，24日在鐵道文化二館宣告活動開展，獲花蓮百餘家旅宿業者響應，分別推出專案價和各式贈禮，將專案部分收益捐贈華山基金會，也盼更多人加入認助活動。中央社記者李先鳳攝　108年7月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）華山基金會「常年服務暨第7屆愛老人亮起來」公益計畫，今天在鐵道文化二館宣告活動開展，獲花蓮百餘家旅宿業者響應，協助募集偏鄉獨居長輩常年服務經費，也盼更多人加入。

華山社會福利慈善事業基金會花蓮地區代理縣站長陳慧萍說，華山基金會在全台設立388個愛心天使站，免費為失能、失智、失依長輩提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，建立社區互助自助模式，打造長輩第二個家；在花蓮共服務2034名獨老，目前在案持續服務中的有1061人。

陳慧萍表示，獨居新城鄉73歲林阿公，患有攝護腺癌及肺功能退化，須經常往來醫院，華山基金會自民國103年起提供免費到宅關懷訪視、陪同就醫、年節關懷等服務，長期的暖心陪伴，讓林阿公老有所依。

花蓮觀光旅宿業者認同華山基金會理念，籌畫結合觀光與公益方式，分別推出專案價和各式贈禮，將專案部分收益捐贈華山基金會；華山基金會也希望更多民眾一同加入認助活動。(編輯:孫承武)1080724

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