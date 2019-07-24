馬祖學子前進柬埔寨志工服務 助人也助己學習

馬祖家扶中心今年暑假帶領11名馬祖青少年在前往柬埔寨進行國際志工服務，期間不僅馬祖青少年帶給柬埔寨兒童不同生活方式，柬埔寨兒童同樣帶給馬祖青少年對於不同國家、文化生活背景的認識，彼此間相互交流與學習。（馬祖家扶提供）中央社 108年7月24日

（中央社馬祖24日電）11名馬祖青少年在家扶社工帶領下前往柬埔寨進行國際志工服務，透過遊戲、戲劇、實作等活動，讓孩子們在有趣的活動中學習，也體驗及認識多元外國文化內涵。

馬祖家扶中心說，營隊成員由連江縣國中一年級到高中二年級的青少年所組成的，7月9日到19日前往柬埔寨奧多棉芷省進行兒童營隊活動。為了這趟旅程，學生們經過一年的自我能力提升與生活英文學習訓練，甚至透過義賣自籌活動經費，期望把團隊的精神「讓生命充滿希望」帶到柬埔寨營隊活動中，讓柬埔寨當地兒童有充滿歡樂且富有教育意義學習的營隊活動。

10天的活動裡不只是馬祖青少年帶給柬埔寨兒童不同的生活方式，柬埔寨兒童同樣帶給馬祖青少年對於不同國家、文化生活背景的認識，彼此間相互交流與學習。

馬祖家扶中心扶幼主委陳書建特別感謝連江縣馬祖獅子會、馬祖家扶扶幼委員會提供展力少年柬埔寨國際志工服務費用，以及連江縣政府文化處提供馬祖特色宣導品給當地兒童，讓馬祖青少年可以安心、順利的完成這次的國際志工服務，讓馬祖學子滿載而歸。（編輯：李錫璋）1080724