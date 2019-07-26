甘藍種植登記8月1日開辦 聰明種收益有保障

（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）農委會農糧署中區分署今天表示，國內大宗蔬菜的甘藍（高麗菜）種植登記將於8月1日開始受理，到明年2月28日，農民可向農地所在地鄉鎮市區農會辦理，聰明種、收益有保障。

行政院農業委員會農糧署中區分署發布新聞，甘藍（高麗菜）是台灣重要葉菜類作物，適合在秋冬季節生長，農糧署建立種植登記系統，顯示統計資料，提供農會及農民參考，並掌握種植情形和適時發布預警，避免產期集中影響收益。

農糧署中區分署為了讓農民瞭解甘藍種植情況，以自行評估種植風險，調節種植時機，籲請農民依實際種植面積，在預定種植前30日內或種植後10日內，至農會辦理登記。

農糧署中區分署指出，參與登記的農民，經受理農會現勘確認後，就可申請有機肥料補助，最高補助每公斤新台幣3元、每公頃新台幣3萬元。

農糧署中區分署並指出，辦理甘藍種植登記，不只有助於掌握產銷資訊，當市場甘藍產銷壓力大時，也可適時啟動多元產銷調節等輔導措施，符合收購品規者將由農民團體或加工廠以每公斤新台幣6元以上收購。

農糧署中區分署表示，若調節措施仍無法穩定產銷，將以每公頃新台幣10萬元補助農民，以保障農民的基本收益，但是每一名農民最高補助2公頃，沒有辦理種植登記的農民則不納入輔導對象；8月1日起請向農地所在地農會辦理種植登記，以確保自身權益。（編輯：陳俊碩）1080726