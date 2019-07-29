汰換校園塑膠遊具 蔡培慧助打造特色遊戲場

民進黨立委蔡培慧（前左）29日邀教育部國民及學前教育署長彭富源（前中）踏勘南投縣埔里國小、育英國小，盼協助各校汰換塑膠遊戲器材，打造特色遊戲場。中央社記者蕭博陽南投攝 108年7月29日

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）民主進步黨立法委員蔡培慧今天踏勘南投縣埔里國小、育英國小，盼協助各校逐步汰換塑膠遊戲器材，未來結合在地生態打造特色遊戲場，以啟發學童多元感官刺激及腦部發展。

鼓勵學校發展特色遊戲場，啟發學童更多元感官刺激，蔡培慧、教育部國民及學前教育署長彭富源、埔里鎮長廖志城、縣議員葉仁創及陳宜君今天踏勘埔里國小、育英國小，盼協助汰換塑膠遊戲器材，會後國教署答應補助，葉仁創及陳宜君也說會在議會全力支持預算。

蔡培慧建議，埔里是蝴蝶王國，建議以蟲、蝶生態特色設計遊具，如毛蟲攀爬遊具、沙坑，並建議遊具材質選用木頭或攀繩，避免塑膠夏季高溫發燙；期許提供無障礙、能攀爬、翻滾、擺盪、旋轉等多元遊樂設施，助學童發展良好肢體協調、認知及學習團體生活。

蔡培慧表示，日前也舉辦特色公園座談，發現民眾對南投發展在地特色、營造不同使用需求的公園充滿期待，而學校遊戲場是學童下課主要活動區域，打造特色遊戲場一方面可汰換老舊遊具，另一方面導入現代共融觀念，促使學校社區化，增進社區與學校關係。

育英國小校長尤長盈說，校內一座磨石子大象滑梯是學生及老校友集體記憶，但遊具跟周邊場地老舊，盼申請整建補助時順勢導入成為特色遊具；埔里國小校長鐘森雄說，學校綠地充足，期許遊戲場未來結合埔里環山、近水意象設計滑梯及攀爬石坡，為孩童打造快樂學習與鍛鍊體能優質校園。（編輯：陳俊碩）1080729