加州眾議會議長訪台 首站參訪桃園交通建設

美國加州眾議會領袖訪問團29日抵台，首站到桃園市參訪台灣高鐵桃園行控中心、桃園捷運及石門水庫，加州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon）也特別回到曾任職的龍潭國際美語村，並參訪行控中心。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）美國加州眾議會領袖訪問團今天抵台展開7天6夜訪問，首站選擇參訪桃園的交通建設，雙方針對交通、企業合作等各項議題交流，盼推動台美合作，強化雙方的夥伴關係。

2019年美國加州眾議會領袖訪問團一行5人，今天抵台展開7天6夜訪問，首站到桃園市參訪台灣高鐵桃園行控中心、桃園捷運及石門水庫，而加州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon）也特別回到曾任職的龍潭國際美語村。

桃園市長鄭文燦表示，2016年7月他首次造訪美國加州首府沙加緬度，更走進加州眾議會接受藍道安表揚，成為首位接受加州議會表揚的台灣政治人物。今年3月再度訪美，情誼深厚的2人也在爾灣市會面餐敘，並與多位參、眾議員討論加州高鐵興建等議題，鄭文燦更大力邀請藍道安率團訪台，參觀桃園重要的交通建設。

鄭文燦表示，自己上任後就聚焦發展「機場經濟學」，桃園國際機場的重要聯外交通機場捷運，就是由桃園市政府營運，由於訪問團對台灣交通的設點規畫及維修能力感興趣，因此市府也安排台灣高鐵、桃園大眾捷運等參訪行程，希望帶給訪問團豐碩的收穫。

藍道安說，他的選區位在加州南部，而台灣航海營運公司在南加州占有重要地位，因此台灣對他而言具有重要意義。鄭文燦在早餐會中曾介紹桃園是高科技產業重鎮，與加州間有重要連結，在商務上往來更是相當密切，因此，此行最重要的目標就是深化雙方情誼。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園與加州有阿拉米達郡、橘郡爾灣市、聖貝納迪諾郡及互動密切的長堤市等4個姊妹市，雙方在許多高科技企業、物流業也是長期多有往來，這次訪問團到桃園市，也讓彼此關係更加緊密。（編輯：李錫璋）1080729