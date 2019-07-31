高雄氣爆5週年 音樂會追悼死者撫慰傷者

（中央社記者陳朝福高雄31日電）高雄氣爆5週年，高市府今晚晚會追悼死者、撫慰傷者，並播放氣爆當晚烈焰沖天紀錄影片，讓受災者家屬紅了眼眶。高雄市義勇消防總隊長陳義永說，政府加強照顧責無旁貸。

高雄市政府今晚在四維行政中心舉辦石化氣爆5週年紀念暨記者會，邀請受災者和家屬及參與救災單位代表出席，播放的紀錄影片回顧當時現場烈焰沖天及受災戶惶恐無助，至今仍令人驚心動魄。

高雄市長韓國瑜致詞時一度哽咽，他表示，對受災者和家屬的關心一直沒有停止，當時受災戶驚慌無助，國人也不捨與心痛。為防範類似事件重演，持續加強公共安全施政，並扶助傷者求償理賠和復健等工作，並加強災區重建和城市防災。

韓國瑜表示，多數傷者逐漸復原回歸正常生活，為提供仍需協助的傷者慰助和後續生活照顧，市府依各項計畫推動，並視災區重建狀況研訂振興經濟施政計畫及推展安全城市。

氣爆自救會長陳冠榮的父親是前鎮區竹東里里長陳進發，陳進發於氣爆當天熱心送茶水給救災消防員，不幸被彈飛並壓在消防車下罹難。陳冠榮今晚出席紀念會，面對媒體的關切情緒激動。

媒體詢問紀念活動彷彿市府成了主角，受災戶像是配角。陳冠榮幾番停頓思考說「今天日子特殊，不想有太強烈的批評」。他說，可以理解氣爆過了5年，一些人可以試著把場面弄得有點歡樂或像簽唱會一樣，「只是有些事藏得比自己想像中得還要深，所以沒辦法輕鬆面對」、「認同市府做的努力，我想有一些人有成功的走出來，沒有關係」。

一名受災戶看著當時紀錄影片，臉上仍難掩驚慌，她說，當時爆炸聲和火焰自遠處快速到家門口附近，反應的時間來不及，家門口的汽車隨即被炸翻，陷入一片火海。

陳義永也肯定政府對受災戶的照顧，協助傷者復健等工作做得很好，災區整建也不錯，希望相關協助持續強化。

2014年7月31日晚間發生的高雄石化氣爆案，當晚先是有民眾通報疑似聞到瓦斯味，隨後自石化管線破裂處的前鎮區一心路和凱旋路口因液態丙烯外洩發生連環爆炸，一路沿著管線引爆至三多路，道路猶如被轟炸機炸翻，路旁店家也遭炸損，共造成32人死亡、320多人輕重傷。(編輯:孫承武)1080731

高雄市政府31日晚間舉辦石化氣爆5週年紀念晚會，市長韓國瑜（前右6）帶領官員及與會貴賓完成祈福點燈儀式，並一同大合唱。中央社記者董俊志攝 108年7月31日