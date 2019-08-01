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創世親子公益演唱會9月登場 所得守護植物人

最新更新：2019/08/01 16:26
創世基金會新竹分院1日邀知名音樂品牌製作人到幼兒園與孩童唱跳同樂，高呼「大手拉小手、一起做愛心」，並宣布雙方將合作舉辦親子演唱會公益專場，募集植物人安養院消防安全升級經費。中央社記者魯鋼駿攝　108年8月1日
創世基金會新竹分院1日邀知名音樂品牌製作人到幼兒園與孩童唱跳同樂，高呼「大手拉小手、一起做愛心」，並宣布雙方將合作舉辦親子演唱會公益專場，募集植物人安養院消防安全升級經費。中央社記者魯鋼駿攝　108年8月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）創世基金會新竹分院為募集院內消防安全升級經費，將與知名音樂品牌合作於9月1日舉辦親子演唱會公益專場，盼能獲得更多經費奧援，讓植物人的「家」更安全。

創世基金會新竹分院今天邀音樂品牌「親子風潮」的音樂製作人謝欣芷一起到幼兒園與孩童唱跳同樂，並宣布創世將與「親子風潮」合作，舉辦，「LaLaLa愛唱歌」2019親子演唱會新竹公益專場，募集分院消防安全升級經費。

謝欣芷表示，因認同創世基金會照顧植物人的理念，所以這次合作舉辦公益專場，希望能幫分院的消防設備升級。9月1日活動當天，希望爸媽能帶著孩子一起同樂、做公益，也盼企業團體認助票券，轉贈弱勢家庭。

謝欣芷指出，「LaLaLa愛唱歌」2019親子演唱會公益專場將於9月1日在新竹縣文化局演藝廳演出，收入扣除成本後，全數作為創世新竹分院消防安全升級經費，讓植物人的「家」更安全。

創世基金會新竹分院長曾綿美表示，創世新竹分院目前安養56名植物人，為保護院民生命不受火災威脅，今年將進行消防安全升級計畫，將設置耐燃1小時防火門及隔間改善，讓植物人可就地避難，保障生命安全。

曾綿美說，創世基金會新竹分院的消防安全升級計畫包括防火門、防火設備、防火區劃更新等，目前募得款項未達4成，期盼各界慷慨解囊。（編輯：戴光育）1080801

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