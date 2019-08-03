八八風災10週年前夕 馬英九參訪阿里山

（中央社記者江俊亮嘉義縣3日電）10年前莫拉克颱風重創嘉義縣阿里山區，由行政院重建會與民間協助完成重建；前總統馬英九今天參訪阿里山鄉達娜伊谷、山美永久屋等重建成果，表示內心非常感動。

2009年8月莫拉克颱風重創台灣，阿里山鄉降下近3000毫米雨量，造成滿目瘡痍，災後由行政院重建會結合紅十字會、慈濟功德會、台灣世界展望會等民間力量重建，為災民興建永久屋；房屋基地遭破壞者，則遷居至阿里山公路（台18線）觸口段旁的逐鹿社區。

其中，位於山美（saviki）的達娜伊谷生態園區受創尤其嚴重，災後由行政院重建會召開8次專案會議，結合民間力量，重建達娜伊谷吊橋、里美步道、福美吊橋、山美大橋及山美永久屋等。

2013年8月3日，時任總統的馬英九前往達娜伊谷生態園區視察，盛讚園區浴火重生為「重建奇蹟」；時隔7年後的同一天，馬英九在台灣紅十字會總會長王清峰、前行政院重建會執行長陳振川陪同下，再度走訪阿里山鄉山美村。

馬英九表示，八八風災不僅平地淹大水，連海拔2000公尺的阿里山遊客中心也淹水2公尺，創下空前紀錄，災後由前行政院長劉兆玄帶領重建，通過新台幣1200億元特別條例，官民合作重建，重回舊地，他內心非常感動。

馬英九指出，災後官民合作重建，當年播下的重建種子，如今已生根發芽，尤其重建後的永久屋，原住民可以住、可以用、可以傳諸子孫、可以繼承，但不能賣、不能租，這樣才能保證永遠是在原住民手上。

山美社區理事長安榮進表示，達娜伊谷重生的過程很艱辛，例如興建於日治時代的達娜伊谷舊橋長28公尺，但是風災帶來的洪水，將河道沖寬至200公尺，因此橋梁重建擴增為228公尺。

山美村長安麗花表示，達娜伊谷（Tanayiku）位於曾文溪上游，全長18公里，鄒語意為忘記憂愁的地方，早年被外人侵入毒魚、電魚，造成溪谷中魚蝦枯竭，在前村長高正勝發起下，村民自組巡守隊，成為全國第一處以社區力量保育成功的生態公園。

馬英九繼參訪山美村達娜伊谷生態園區後，下午接著參訪山美（saviki）永久屋、逐鹿社區重建成果。（編輯：黃世雅）1080803