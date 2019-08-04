綠議員批韓國瑜兼差選總統 高市府：議員誤解

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市苓雅區昨天出現區內首例本土登革熱病例，民進黨市議員黃文益今天認為，市長韓國瑜假日是有薪假又身兼防疫指揮官卻不管疫情忙著選總統，應向市民道歉，高市府則予反駁。

韓國瑜曾說不會為參選總統辭去市長，週一至週五會在高雄市拚市政，利用週六、週日拚總統。黃文益臉書發文批評韓說得名正言順、義正詞嚴，韓國瑜的例假是「有薪假」。他以人事處提供文件指韓每月領新台幣19萬6320元，如事假超過每年得請的天數，多請一天事假要扣薪6333元。

黃文益上午在服務處接受媒體訪問說，韓國瑜身為登革熱防疫府級指揮官，防疫視同作戰，沒有假日，昨天苓雅區出現病例，卻不顧疫情依然顧著在桃園跑攤拚選舉，韓應向市民道歉。

他指出，市長利用假日去外縣市兼差選總統，依法沒有問題，但在情感上及態度上是不是該謙卑一點，先和市民說聲抱歉。

黃文益還批評高市登革熱疫情增溫，今年全市本土登革熱確診累計病例截至昨天48例、境外移入病例44例，苓雅區昨天也淪陷，出現病例，卻不見韓國瑜關心。

黃文益認為韓國瑜不是只管把錢從中央爭取來就能消滅登革熱、壓抑疫情，期盼韓國瑜把市政放在第一位，不要到外地趴趴走忙選舉，才是做市長的本職。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，昨天新增苓雅區病例住福康里，30多歲男性於小港區工作，病毒屬登革熱第2型，個案住處及附近傳統市場病媒蚊指數都不高，感染源還不明。昨晚擔任防疫特別小組的市府祕書長楊明州已指示防疫作為。今天一早防疫人員也對個案住處周邊加強家戶室內外強制清除。

他認為，依這名個案疫情嚴重程度不需動用到府級指揮官，區級指揮官區長就可應付，況且防疫特別小組召集人楊明州第一時間也啟動防疫機制，韓國瑜不在高雄不影響防疫工作。

高市府人事處說，依公務人員週休二日實施辦法，公務人員每日上班8小時，每週工作總時數40小時。據此，週六、週日為公務人員個人時間，無需請假，也不會有超過規定的事假需扣薪情況，黃文益所稱有薪假是誤解。（編輯：翁翠萍）1080804