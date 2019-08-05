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台東富山漁業保育區 清除漁網垃圾75公斤

最新更新：2019/08/05 12:36
為清除富山漁業資源保育區廢棄漁網、網具，台東縣政府委託專業潛水人員展開清除作業，總計清除75公斤的覆網、垃圾，保護永續的漁業生態。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月5日
為清除富山漁業資源保育區廢棄漁網、網具，台東縣政府委託專業潛水人員展開清除作業，總計清除75公斤的覆網、垃圾，保護永續的漁業生態。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月5日

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台東縣卑南鄉杉原海邊的富山漁業資源保育區，縣政府委託專業潛水人員清除75公斤的覆網、垃圾，讓民眾能近距離看見潮間帶的豐富生態，成為東海岸最佳生態教室。

台東縣政府農業處今天表示，杉原海域早期魚類資源豐富，10多年前因過度漁撈、破壞生態，不僅漁民漁獲驟減，休憩價值也逐年降低，直到民國94年公告為禁漁區後，才漸漸恢復潮間帶生態環境，魚群資源也越來越多。

隨著富山漁業資源保育區成立，縣府並於去年6月擴增保育區範圍，由原平均高潮線向外海延伸到1500公尺，禁止使用任何漁網、漁具採捕水產動植物，持續進行海洋保護措施，使得魚類增加後游出保護區產生「滿溢效應」。

農業處指出，在未禁止使用網具獵魚之前，漁民喜歡到此區域捕魚，使用的漁具多以刺網為主，造成網具覆掛天然礁區。

為清除保育區廢棄漁網、網具，台東縣政府農業處今年向行政院農委會漁業署申請「活化人工漁礁區及天然礁區計畫」，於7月下旬委託專業潛水人員展開清除作業，總計清除75公斤的覆網、垃圾，期望繼續發揮聚魚效益、增加水產生物棲息空間，以保護永續的漁業生態。（編輯：張雅淨）1080805

台東縣卑南鄉杉原海邊的富山漁業資源保育區具豐富生態，過去漁民喜歡到此區域捕魚，使用的漁具多以刺網為主，造成網具覆掛天然礁區。縣府今年委託專業潛水人員展開清除作業，總計清除75公斤的覆網、垃圾。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月5日
台東縣卑南鄉杉原海邊的富山漁業資源保育區具豐富生態，過去漁民喜歡到此區域捕魚，使用的漁具多以刺網為主，造成網具覆掛天然礁區。縣府今年委託專業潛水人員展開清除作業，總計清除75公斤的覆網、垃圾。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月5日
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