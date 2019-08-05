柯文哲走訪新北 侯友宜：要寫心得報告

（中央社記者王鴻國新北5日電）台北市長柯文哲昨天走訪新北，新北市長侯友宜表示，很期待柯文哲打個電話給他並強調「希望柯市長來了以後要寫心得報告」，「心得報告還沒交給我」。

侯友宜今天舉辦「新北戶政日」活動，和來自各區戶政人員互動並表示，新北市人口今年突破了400萬人，這要謝謝戶政人員在第一線提供市民最佳的服務；舉辦戶政日是對辛苦的同仁的一種鼓勵，也是一種責任跟使命。

侯友宜對取消和桃園市長鄭文燦去爬山、走步道的行程一事表示，因為今天剛好碰上戶政日，要花多一點時間跟同仁在一起，和鄭文燦隨時都可以見面，未來還有很多的議題要合作，「我跟鄭市長毫無懸念，全力衝市政，讓新北市、桃園市會更好。」

媒體詢及柯文哲昨天走訪新北各地，是否有和侯聯繫？侯友宜表示，到現在為止，真的很期待柯打一個電話給他說新北市哪一個地方做得很好，或哪一個地方做得比台北市差；「希望柯市長，來了以後要寫心得報告」，「你心得報告還沒交給我呢，來了就拜託要寫個心得報告，那我一定感謝你的指導。」

侯友宜強調，雙北的合作絕對緊密在一起，他跟柯還有很多要合作，不管是交通、治安、水利及捷運等很多要合作的，也籲柯在組黨的過程當中，要念念不忘雙北合作，尤其大台北要靠雙北跟桃園、宜蘭撐起一片天，共同為市政努力，要更打拚，大家逗陣行。（編輯：張銘坤）1080805