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桃園千葉締結友好城市三週年 鄭文燦受邀赴日

最新更新：2019/08/05 14:46
為了慶祝桃園與千葉縣締結友好城市三週年，桃園市長鄭文燦（圖）將在6日至12日率領市府團隊赴日本考察，並進行友好城市交流。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月5日
為了慶祝桃園與千葉縣締結友好城市三週年，桃園市長鄭文燦（圖）將在6日至12日率領市府團隊赴日本考察，並進行友好城市交流。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市政府今天表示，市長鄭文燦明天將受邀率市府團隊赴日本，除了慶祝與千葉縣締結友好城市三週年，也要考察離岸風電、長照及水族館、美術館等設施，建立雙方多元友好關係。

桃園市政府新聞處上午發布新聞稿表示，9日適逢桃園與千葉締結友好城市三週年，因此千葉縣特別邀請桃園市府團隊訪日。桃園市長鄭文燦將在6日至12日率領市府團隊赴日本考察，並進行友好城市交流。

新聞處長詹賀舜表示，這次的行程將造訪千葉縣、成田市、銚子市及白井市等城市，並針對離岸風力發電、長照設施、水族館及美術館等面向進行深度交流與考察。

詹賀舜指出，此行也預計拜訪當地僑界及政界，市府團隊將透過每一次國際交流的機會，為桃園做最好的行銷，期盼與友好城市持續保持緊密的關係，更期待在投資、文化、民間交流等層面，與日本建立更多元廣泛的友好關係。（編輯：張銘坤）1080805

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