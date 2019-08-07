樂樂養雞場罰5萬 屏縣：依畜牧法開罰

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣議員周碧雲經營的樂樂等5家養雞場，縣政府認定違反畜牧法，共開罰新台幣30萬元，立委黃國昌在臉書上批「簡直是笑話」；縣府農業處表示，縣府是依違反畜牧法開罰。

周碧雲在枋寮鄉經營的樂樂等5場養雞場，因鄉民長年難忍惡臭，抗爭多年，時代力量立委黃國昌接受鄉民陳情，曾南下枋寮樂樂養雞場會勘吃閉門羹，隨後帶著鄉民前往屏東縣政府抗議，要求撤銷雞場執照。

黃國昌對於縣府的裁罰，在臉書上批評「違法超過4年，鄉親苦不堪言，結果竟是罰5萬，簡直是笑話！依法應處的撤照、鄉親要求的廢止，連提都不敢提。真是了不起、負責」。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，縣府7月23日依枋寮鄉公所函送樂樂等5家養雞場初審結果，及農委會與環保署函請縣府釐清分場的公文，進行聯合會勘，就圍籬及分場設施等，認定5場畜牧場應視為1場。

黃國榮表示，黃國昌應該對畜牧法很了解，樂樂等5家養雞場當初申請時「每場是6萬隻雞」，應視為「1場共30萬隻雞」，已超過環保規範，所以應設置污廢設施。

因此，農業處依違反畜牧法第39條第1項第2款，據以開罰各場5萬元，並要求10日內完成改善，屆時沒改善，將繼續開罰；開罰3次仍未改善，依畜牧法第39條可撤銷畜牧場登記證。(編輯:孫承武) 1080807