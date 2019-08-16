台中20日起停水23至46小時 水公司籲儲水備用

台灣自來水公司為配合台中市政府辦理道路及管線遷移作業，將有10個行政區從20日上午10時起停水23小時到46小時。水公司第四區管理處長蕭淑貞16日呼籲近12萬受影響戶儘早儲水備用。中央社記者郝雪卿攝 108年8月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台灣自來水公司為配合台中市政府辦理道路及管線遷移作業，將有10個行政區從20日上午10時起停水23小時到46小時。水公司今天呼籲近12萬受影響戶儘早儲水備用。

水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，水公司因配合台中市政府辦理「潭子區外環路（一號）一期道路工程1000公釐鋼管管線遷移工程」，下游為北屯路1350公釐預力混凝土管，由於接頭處有滲漏現象，為避免管線老舊造成無預警破裂停水而影響民生，因此在配合市府進行潭子區外環路工程時，併同辦理「台中市北屯區1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修作業」。

蕭淑貞指出，其中「潭子區外環路（一號）道路工程1000公釐鋼管管線遷移」預計20日上午10時起至21日上午9時止，停水23小時，受影響戶數包括潭子區及大雅區共1萬2700戶。

而「北屯區1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修作業」則於20日上午10時起至22日上午8時止，停水46小時。蕭淑貞說，這個工程影響第二供水區原台中市8區用水戶，包括停水戶數10萬5000戶、水壓降低戶數1萬2000戶。2個工程受影響戶數合計11萬7000戶。

對於停水46小時引發民眾關切，蕭淑貞表示，由於第二供水區地勢較平坦，而且商業、住宅大樓林立，復水時間比較久，請台中市民多體諒。

蕭淑貞指出，第四區管理處已備妥水車18部，並已協調台中市消防局提供消防水車6部支應，另事先規劃設置113站臨時取水站，並將以水車巡迴補充水源，若臨時供水站有不足將機動增設。至於在停水區及水壓降低區域外的其餘地區，都不受影響正常供水。（編輯：黃世雅）1080816