北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市政府今天派員拆除承德路汽車商圈、立賢路附近6處新違建。當地商圈業者也到場拉布條抗議，認為市府未先溝通就派員拆除，且過去還曾補助商圈行銷，無法理解市府作法。

台北市承德路4段附近集中許多販售中古汽車業者，形成承德路汽車商圈，許多業者因找尋不到合適地點，前往承德路6段至8段、立賢路附近租農地搭鐵皮屋開店，導致出現違建狀況。

台北市建管處指出，北投區立賢路沿線屬於農業區，近期有民眾陸續搭違建經營汽車買賣業，日前查報共6處，集中立賢路有5處，依「台北市違章建築處理規則」第5條規定，只要是民國104年9月後新增違建都需拆除，今天派員前往處理。

建管處表示，拆除前跟產業發展局確認，6處違建非屬於「工廠管理輔導法」給予輔導違規工廠，且也曾通知業者先自拆，並派員疏導，而市議會曾協調多次，但業者未有動作，後續就依法拆除，拆除費由業者支付。

建管處指出，立賢路作為提供承德路銜接社子橋進入社子島重要道路，近年來遭民眾違法搭蓋違建經營二手汽車買賣，且立賢路周邊違建均使用簡易材料搭蓋，容易造成公共安全問題，且排放廢污水也影響當地農業環境。

建管處表示，在關渡、洲美地區（含立賢路）等農業區違法搭蓋違建的業者，收到限期改善通知公文後，應在期限內自行拆除，若逾期未拆，將擇期執行，也會不定期派員巡查關渡及洲美等農業區，如發現有施工違建一定強力執行現查現拆。

台北市承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星認為，當地違建問題歷經多任市長，過去曾跟北市府開會，建議開闢汽車城或提供其他地點讓業者經營；但柯文哲第一任時針對違建未有任何動作，且北市府每年還補助經費協助商圈行銷，無法理解市府目前作法。

他說，承德汽車商圈從承德路4段延伸至8段，這次被拆除業者集中在立賢路附近，業者當初租農地開店，市府就應勸阻，違建非一天造成，市府應早點介入輔導。（編輯：張銘坤）1080816