艋舺盃象棋大賽龍山寺地下街9/7登場

台北市市場處21日在市府舉辦「艋舺盃象棋大賽」記者會，賽事9月7日開跑，邀請民眾以棋會友、觀賞精彩的棋王爭霸外，同時可到龍山寺地下街逛商場。中央社實習記者蕭惠敏攝 108年8月21日

（中央社記者李亨山、實習記者蕭惠敏台北21日電）喜愛象棋的民眾注意，第九屆「艋舺盃象棋大賽」9月7日登場，邀請民眾以棋會友，觀賞精彩的棋王爭霸外，同時可逛逛龍山寺地下街商場。

台北市市場處今天在市府舉辦「艋舺盃象棋大賽」記者會，現場邀請8段象棋國手趙奕帆下「盲棋」對弈產發局長林崇傑等，揭開記者會序幕，盼民眾踴躍報名參賽。

林崇傑表示，為活絡龍山寺地下街，市府持續改善軟、硬體設備，而這次象棋大賽總獎金超過新台幣20萬元，歡迎各路好手同場較勁，順道前往地下街挖寶、撿便宜。

大賽參賽辦法，中華民國象棋文化協會祕書長林煌智說，參賽共分新秀、菁英組，前者開放一般民眾報名，後者限擁有象棋檢定、競賽經驗者，兩組報名人數上限各128名。

林煌智表示，艋舺盃象棋大賽已是國內指標性賽事，也是少數採「快棋」賽制的比賽，選手1天將面臨7輪挑戰，專注度、耐力為獲勝關鍵；另外，選手若3年內奪冠兩次，最高將晉升至8段，連3次奪冠者將獲得大會「艋舺棋王」稱號。

艋舺盃象棋大賽報名8月30日截止，將於9月7至8日在龍山寺地下街舉辦，商場安置戶店鋪自治委員會長洪文和說，配合賽事現場將設置大型象棋藝術裝置，歡迎民眾打卡拍照換好禮，店家也推出各項優惠活動。（編輯：李亨山）1080821