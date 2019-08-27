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彰化光復路郵局改建商業大樓 工程流標喊暫停

最新更新：2019/08/27 17:55

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）位於彰化市光復路的彰化郵局原本計劃拆除，興建地下3樓、地上6樓的商業大樓，不過因工程標案無人投標而流標，暫時喊停，郵局則照原定計畫遷移。

位於彰化市光復路的彰化光復路郵局，是彰化市唯一營業到晚上9時的郵局，距離彰化火車站約100公尺，位於彰化火車站商圈內，業務量繁重。

彰化光復路郵局原本預訂在9月進行拆除，原有的郵局業務將移到設在彰化市和平路的臨時郵局，目前臨時郵局內部裝潢工程已接近完工階段，彰化光復路郵局雖然準備搬家，不過原訂興建商業大樓的計劃卻暫停。

彰化郵局人員指出，興建商業大樓工程的標案招標2次，都因為無人投標而流標，因此拆除郵局興建商業大樓的計畫暫停，但他們仍會重新規劃再開標，原定進駐的影城等業者，也不會改變；至於遷移的部分，由於已經向金融管理監督委員會提申請獲准，因此仍照原定計畫遷移。

根據彰化縣政府建設處核發的建照，彰化光復路郵局將改建成地下3樓、地上6樓的商業大樓，其中地下1樓到3樓作為汽機車停車場，地上1樓則規劃作郵局，2樓和3樓是健身休閒中心，4樓到6樓是電影影城，至於建照發照日期為2018年11月。（編輯：林沂鋒）1080827

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