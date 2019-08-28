瑞穗舞鶴公主創意驚艷 季節限量蜜柚咖啡

娘家在台北市士林區的陳韻庭（圖），嫁來花蓮瑞穗鄉與丈夫接下公婆農事，種茶、種咖啡及果樹。2017年花蓮縣政府舉辦首屆精品咖啡評鑑，陳韻庭以「公主咖啡」為品牌奪得金牌，2019年又獲銅牌獎。中央社記者李先鳳攝 108年8月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）季節限量的蜜柚咖啡，有咖啡醇香，融入瑞穗文旦柚的清甜，加上蜂蜜調合，令人驚艷，這是花蓮瑞穗鄉舞鶴「公主」陳韻庭的創意傑作。

娘家在台北市士林區的陳韻庭，嫁來花蓮瑞穗鄉與丈夫接下公婆農事，在7甲的土地上種茶、種咖啡及文旦柚、砂糖橘等樹種。

「鄉下人情味足，生產的農產品品質佳，可惜欠缺好的行銷方法。」陳韻庭很快融入農村生活，但也思索要如何將自家友善栽種又好喝的蜜香紅茶、咖啡、水果推銷出去。

民國96年農委會舉辦十大經典農漁村選拔，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村是獲獎之一的小村莊而聲名大噪。106年縣府舉辦首屆精品咖啡評鑑，陳韻庭以「公主咖啡」為品牌奪得金牌，今年第三屆精品咖啡評鑑，「公主咖啡」又獲銅牌獎。

陳韻庭說，丈夫的祖父母在日治時代就種植咖啡，家中後院有阿拉比卡品種的百年咖啡樹，是當年日本人獻給天皇喝的頂級咖啡豆來源；一旁還有「鐵比卡」品種，口感有回甘、甜味等豐富層次。

根據農業史料，日治時期舞鶴台地就種植咖啡樹，戰後農民改種茶葉，並打出天鶴茶品牌。10多年前，舞鶴村民在山區找出日治時期留下的老欉咖啡樹，重新培育，並努力推廣茶和咖啡，使舞鶴台地瀰漫濃濃茶香與咖啡香，成為花東縱谷觀光勝地。

陳韻庭說，除了自家生產咖啡豆，也投入賣沖泡咖啡，她心想，觀光客到訪舞鶴，邀年長者喝杯茶，年輕人喝杯咖啡，然後導覽賞景。沒想到來訪遊客反而是長輩們點一杯咖啡坐一個下午，享受慢活優哉時光；年輕人卻是喝茶買茶，且對在地茶的故事興趣盎然。

對於這樣的反差，陳韻庭解釋，經過了解才發現，年輕人大多在都市上班，要買一杯咖啡很簡單，咖啡店滿街林立，或是公司樓下就有得買；但要喝一杯有機茶，卻必須專程到鄉下，離開前再採購一些茶葉回都市與好友同事分享。

今年夏天陳韻庭請4名工讀生到她家農園打工，被暱稱「小公主」。她們忙碌之餘，用手邊素材如雪碧、可樂等飲料調製花式咖啡試喝，這有違陳韻庭訴求有機、天然的理念，都被她澆冷水。後來無意間用了當令的文旦柚果肉和蜂蜜，調製出冰「蜜柚咖啡」，爽口消暑，更讓消費者品嚐後回味無窮。（編輯：翁翠萍）1080828

花蓮瑞穗鄉「公主咖啡」老闆娘陳韻庭無意間用當令的文旦柚果肉和蜂蜜，調製出冰「蜜柚咖啡」，爽口消暑，更讓消費者品嚐後回味無窮。中央社記者李先鳳攝 108年8月28日

曾以「公主咖啡」為品牌奪得金牌的陳韻庭，家中後院有阿拉比卡品種的百年咖啡樹，是當年日本人獻給天皇喝的頂級咖啡豆；一旁還有鐵比卡品種（圖），口感有回甘、甜味等豐富層次。中央社記者李先鳳攝 108年8月28日