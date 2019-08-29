石虎調查標案義消協會得標 苗縣府：專業度無疑

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣29日電）苗栗縣農業處招標委辦縣內石虎族群數量調查研究採購案，由苗栗縣義勇消防總隊協會得標，引發外界質疑；農業處今天說，協會與屏科大教授裴家騏等學者團隊合作，專業度無疑。

苗栗縣議員曾玟學昨天深夜在臉書po文指出，縣議會第一次定期會通過縣府提案，以2年各新台幣500萬元進行苗栗縣石虎族群數量與分布調查，經農業處主辦標案，竟由「苗栗縣義勇消防總隊協會」得標，另一家競標廠商為「野聲環境生態顧問有限公司」。

曾玟學指出，第一時間實在讓人傻眼又不解，「一個只有捕蜂捉蛇，一個是專業生態調查公司，想不透為什麼會是義消協會得標」。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊表示，義消協會所提出的規劃報告中，除義消協會理事長李運金為計畫主持人外，共同主持人包含屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏、助理教授陳貞志、華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁等專業生態學者團隊，相關團隊長期關注研究石虎議題，並聘請專精於追蹤技術、族群分布以及模式運算分析等國外顧問，陣容堅強專業。

陳錦俊強調，招標過程完全依照採購法規定，2家投標公司經簡報、詢答過程，多數委員認為義消協會長期深入地方，除捕蜂捉蛇外，對於野生動物救援不遺餘力，且組織人員遍佈18鄉鎮市，基層扎根深厚，若與專業團隊合作，相信有加乘效果，另外，透過義消協會與地方連結度，也有助各項環境教育訓練扎根到基層，促進一般百姓更認同石虎保育工作。

曾玟學得知農業處說明後，則在臉書更新po文表示，「對原文中質疑專業的部分致歉」，但標案資訊不夠充足的確容易造成誤解。

由於苗栗縣議會議長鍾東錦身兼義消總隊總隊長，也有民眾質疑是否與得標廠商義消協會有關，對此，鍾東錦表示，義消總隊和義消協會為不同團體，一個是公益組織、一個是人民團體，「目前該協會理事長是誰我都不知道」，澄清和自己並沒有任何關係。（編輯：李錫璋）1080829