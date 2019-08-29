腦麻妹妹樂當資源站志工 姊姊陪伴兼喘息

住在花蓮的甘姊姊（右2）公職退休後，就將患有腦麻與多重障礙妹妹（右）接來照顧，每天上午開車載妹妹到慈濟環保教育站當志工，8年來每週都會報到5天。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 108年8月29日

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）今年58歲甘姓志工患有腦麻與多重障礙，剩上半身可勉強活動，每天最期待和63歲姊姊到慈濟環保站做志工。甘姊姊說，資源站有其他人陪伴，減輕照顧壓力，對她們是重要舒壓場所。

甘姓姊妹一家共有8個兄弟姊妹，原本住在南投，因為媽媽就醫需求，全家搬來花蓮，一家人從小就是慈濟志工，母親離世後，兄弟姊妹輪流照顧行動不便的甘妹妹。

甘姊姊公職退休後，就將妹妹接來照顧，每天上午開車載著妹妹到慈濟環保教育站當志工，8年來每週都會報到5天。甘姊姊說，妹妹每天睜開眼就等著要去環保站，因不會說話，就拉著她，提醒時間快到、該出發了。

甘妹妹因身體不便，在環保站主要工作就是扭開寶特瓶瓶蓋，拿出套環，一般人只需5秒完成的簡單動作，她要花上數倍時間完成，每天不斷重複做，甘妹妹也甘之如飴。

甘姊姊說，妹妹很喜歡到環保站，看到志工都會興奮得比手畫腳，手動過程中獲得成就感。另外，環保站提供點心、午餐，還有志工夥伴陪伴，減輕她的照顧壓力，資源站對姊妹倆是重要的舒壓場所。

慈濟基金會公傳處說，花蓮慈濟環保教育站啟用15年來，固定志工約有20餘位，除了整理分類回收品，也會修補回收物資讓民眾前來認購，並收集可用建材巧思布置環保站。（編輯：謝雅竹）1080829