81氣爆改名731氣爆 管委會重組成員

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高市府今天指出，原名「81石化氣爆管理委員會」正名為「731石化氣爆管理委員會」，第3任委員任期雖未屆滿，因善款運用遭質疑，將修改捐款專戶作業要點並做委員改組重聘。

國民黨立委許淑華及多名高雄市議員今天召開記者會追查高雄氣爆善款用途，批前市府濫用善款、糟蹋善心。

市府在國民黨記者會後，發布新聞稿指出，要正名氣爆相關管理委員會名稱並要儘速修改捐款專戶作業要點等。

市府決定將原名「81石化氣爆管理委員會」正名為「731石化氣爆管理委員會」並重組成員。

市府指出，原第3任委員任期雖未屆滿，但善款運用內容頻遭質疑，所以將儘速修改「民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」第6條，展開委員改組重聘，以正視聽。

另有關，103年8月2日提報市政會議通過「民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」第4條第10款之修改明顯違反公益勸募條例規定，將由政風單位把相關涉及違法背信事宜移送司法單位偵辦。

市府並說明，相關違法疑慮有關於修改善款管理運用要點、關於違反「公益勸募條例」部分。

對於國民黨批評前市府濫用善款、糟蹋善心一事，高雄市議會民進黨團也召開「說謊、政治獻金、追蹤器、農舍說不清，只會拿氣爆轉移焦點」記者會，反擊國民黨為了挽救市長韓國瑜下滑的選情，找一個對氣爆不了解的立委開記者會「太可笑了」。

高雄石化氣爆發生在2014年7月31日晚上11時55分以後至8月1日凌晨。（編輯：林沂鋒）1080829