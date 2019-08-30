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開學好閱讀 澎湖行動圖書送書到學校

最新更新：2019/08/30 13:01
澎湖閱讀動起來「行動圖書館送書到學校活動」30日上午由馬公中山國小出發，由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌（後右4）等人代表為行動圖書館重新揭幕，並分送學子每人一本故事繪本，齊力推動閱讀習慣。中央社　108年8月30日
澎湖閱讀動起來「行動圖書館送書到學校活動」30日上午由馬公中山國小出發，由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌（後右4）等人代表為行動圖書館重新揭幕，並分送學子每人一本故事繪本，齊力推動閱讀習慣。中央社　108年8月30日

（中央社澎湖縣30日電）澎湖各級學校開學，澎坊免稅店今天同步搭配行動圖書館送書到馬公中山等國小，每位小朋友有一本「學校搬搬搬」故事繪本，成為開學的最佳禮物。

澎湖閱讀動起來「行動圖書館送書到學校活動」，今天上午由馬公中山國小出發，由縣府教育處長蘇啟昌等人代表為行動圖書館重新揭幕，分送給全校91名學子每人一本故事繪本、一起朗讀，齊力推動閱讀習慣。

縣府教育處長蘇啟昌表示，澎湖全縣有51所國中小，分布在本島和離島，早期一般書籍的運送，大都由學校的教職員課後，以自有車輛來運送耗時費力，所幸有澎坊免稅店號召志工展開「行動閱讀專車」的書籍物流運送，解決各級學校書籍運送、借還與人力不足問題，短短5年來，協助運送書籍高達1800箱，對澎坊志工表達感謝再感謝。

行動圖書館在今天新學期開學之際，將滿載的書庫送至澎湖各級學校，讓全島充滿著閱讀的書香氣息。

楊智超表示，澎坊免稅店2010年成立至今，作為澎湖一份子，將深耕在地，除協助運送書籍外，也關心地方文化、環保、淨灘、關懷弱勢，齊心營造澎湖幸福島嶼。（編輯：黃世雅）1080830

澎湖閱讀動起來「行動圖書館送書到學校活動」30日上午由馬公中山國小出發，澎湖縣政府教育處長蘇啟昌（左）分送每位小朋友一本故事繪本，成為開學的最佳禮物。中央社　108年8月30日
澎湖閱讀動起來「行動圖書館送書到學校活動」30日上午由馬公中山國小出發，澎湖縣政府教育處長蘇啟昌（左）分送每位小朋友一本故事繪本，成為開學的最佳禮物。中央社　108年8月30日
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