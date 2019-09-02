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出任北市府副發言人 戴于文：全力以赴

最新更新：2019/09/02 15:54
台北市政府發言人周台竹2日表示，北市府媒事組秘書戴于文（圖）將出任副發言人。戴于文受訪時強調，自己不管是在何種職位，都會全力以赴、如履薄冰。中央社記者梁珮綺攝　108年9月2日
台北市政府發言人周台竹2日表示，北市府媒事組秘書戴于文（圖）將出任副發言人。戴于文受訪時強調，自己不管是在何種職位，都會全力以赴、如履薄冰。中央社記者梁珮綺攝　108年9月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市政府發言人周台竹今天表示，北市府媒事組秘書戴于文將出任副發言人，未來將與另外2名副發言人陳冠廷、黃瀞瑩協助對外說明市府各項重大政策。

戴于文表示，過去將近4年陪著柯文哲走遍台北市各個角落，對北市有一定程度了解、與柯文哲的價值觀、理念也有一定熟悉，強調自己不管是在何種職位，都會全力以赴、如履薄冰。

他坦言，接獲徵詢時心情上感到相當驚訝，但也代表自己的努力有被看見。

周台竹表示，戴于文畢業於輔仁大學社會工作系碩士班，2015年起在媒體事務組工作，近年來擔任台北市長柯文哲行程隨行人員，對市政議題和行政作業不陌生，也給柯文哲很多專業意見，相信戴于文一定能發揮所長，協助市府對外說明政策。

柯文哲上午接受媒體訪問時表示，前副發言人柯昱安要專心經營社群媒體，而黃瀞瑩恐另有任用，所以副發言人一職還是需要補上。

知情人士說，戴于文對市府事務不陌生，也深受柯文哲信任，加上市府高層認為應讓年輕人才多歷練，就讓戴于文出任。（編輯：李亨山）1080902

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