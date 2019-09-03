大八大飯店歇業 消費求償無門消保團體奧援

高雄市大八大飯店7月初歇業，消保團體3日前往飯店原址為求償無門的消費者請命，但業者未出面處理。圖為蔣姓被害消費者（中）現身說法。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市大八大飯店7月初歇業，消保團體今天前往飯店原址為求償無門的消費者請命，但業者未出面處理。另將進駐飯店原址經營餐飲業的聯上集團指出，聯上並非大八的新東家。

台灣消費者保護協會理事長楊月雲上午率會員、律師及被害消費者前往位於高雄市巨蛋商圈的大八大飯店原址前舉牌抗議，呼籲業者「踹共」。

楊月雲表示，協會已接獲5名消費者投訴指出預付的婚宴訂金要不回，業者迄今避不見面，呼籲業者出面解決。

她說，協會在經濟部商業司商工登記查詢中發現大八大飯店及其相關行業潮坊股份有限公司等都已陸續解散登記獲准。

10月將步入紅毯的蔣小姐到場現身說法指出，她今年3月向大八預定10月的婚宴25桌，繳交訂金新台幣2萬多元，看到大八宣布暫停營業消息後詢問業者，對方央請她不要退款，等新東家接手再說。

蔣小姐說，這段時間一直苦等，打電話也找不到人，直到8月29日打通後，業者指稱昨天會開始裝潢，5日就會重新開始營業，但截至今天仍不見飯店有裝潢動靜，業者也避不見面。

台灣消保會副秘書長、律師許淑清表示，大八被害消費者的餐券等單據若有履約保證，可向相關銀行等要求退款；另大八大飯店在7月中旬曾向沒有履約保證的消費者承諾，將餐券正本交回，約經一個月左右作業時間後會退款，但如今一個月過了，消費者卻是等到公司已經解散的消息。

面對消費者求償無門，許淑清說，消費者可循消保申訴管道申訴外，也可尋求司法救濟；如果有新團隊來接手，消費者還可以向新團隊求償。

不過，聯上集團表示，集團旗下聯上餐旅國際股份有限公司雖已與大八大飯店原址地主簽好租約，將進駐經營餐飲事業，但並非接手大八大飯店繼續營業，不會概括承受大八大飯店之前的任何消費糾紛。不過，公司願優先聘請原大八大飯店員工；至於進駐及營業時間，還沒敲定。（編輯：戴光育）1080903

高雄市大八大飯店7月初歇業，消保團體3日前往飯店原址為求償無門的消費者請命，但業者未出面處理。圖為台灣消費者保護協會率員至飯店原址前舉牌抗議。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月3日