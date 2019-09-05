馬祖方塊海見證 20對新人莒光島甜蜜拍婚紗

連江縣政府莒光「方塊海」行銷系列活動愛在莒光婚紗攝影賽浪漫登場，台灣20對新人在莒光島拍攝婚紗，製造甜蜜記憶。（連江縣交旅局提供）中央社 108年9月5日

（中央社馬祖5日電）馬祖「方塊海」做見證，台灣20對新人在莒光島拍攝婚紗，有旗袍風、禮服風、運動風等，西莒美景方塊海、綠色隧道及傳統聚落入鏡，伴隨新人製造甜蜜記憶。

連江縣政府莒光「方塊海」行銷系列活動愛在莒光婚紗攝影賽浪漫登場，補助20對新人，每對補助1萬2000元，另外比賽獎金最高5萬元，他們9月起陸續登上西莒島拍攝。

不管是坤坵沙灘、方塊海，還是有容路綠色隧道、菜浦澳地質公園，或是田澳村傳統聚落，每個點拍出來效果，讓新人及攝影師們讚嘆不已。新人說，西莒島好有特色，怎麼拍怎麼漂亮，不枉費路途遙遠來這一趟。

在馬祖西莒島坤坵蛇島（無人島礁）前形成大面積方塊波浪，堪稱世界奇景，除法國外，馬祖亞洲獨一，該淺灘海面波浪呈現一格格「方塊狀」 清晰地被劃分。

因海域地形及海流關係，浪潮從不同方向而來，兩個推力持續在海面上作用形成場景。方塊海形成需要先天地形搭配潮水及風向，馬祖西莒島方塊海以吹南風時出現機率高，已被地方列為觀光特色並加以行銷。（編輯：林沂鋒）1080905