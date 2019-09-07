柯文哲：關渡平原輔導計畫年底前定案

台北市商業處7日下午舉辦「第10屆承德好車展–2019汽車音樂嘉年華暨夏日汽車音樂派對活動」開幕活動，台北市長柯文哲（中）應邀出席表示，希望透過嘉年華活動，吸引民眾到場，並到附近店家消費。中央社記者劉建邦攝 108年9月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府和承德汽車商圈今天合辦汽車嘉年華活動，市長柯文哲出席時致詞表示，關渡平原短期輔導計畫和中長期規畫，預定今年底前定案，盼透過公私協力促進汽車產業發展。

台北市商業處下午舉辦「第10屆承德好車展-2019汽車音樂嘉年華暨夏日汽車音樂派對活動」開幕活動，柯文哲出席致詞。活動以車展結合演唱會，邀請歌手出席外，還有抽獎活動，時間至9日止。這也是北市府拆除立賢路違建後，首度與當地汽車商圈合辦活動。

北市府在8月間曾派員拆除立賢路附近違建，引發當地業者到場抗議，柯文哲當時提及這是第一任期時的汙點。

而針對關渡、洲美農業區近年遭民眾搭蓋違建狀況。副秘書長李得全9月2日受訪時說，11日會邀請關渡平原業者座談後，先提初步草案，再向柯文哲報告，但會優先處理民國104年後違章建築，今年底前推出短期活化輔導方案。

柯文哲今天出席汽車嘉年華活動時致詞時表示，市府從民國102年就和承德汽車商圈合辦車展嘉年華活動，也間接促進當地商家業績，希望透過嘉年華活動，吸引民眾到場，並到附近店家消費。

柯文哲說，至於關渡平原短期輔導計畫和中長期規畫，目前由李得全擔任專案負責人，若里長、議員、汽車業者有意見，可彙整訊息後聯繫李得全，此外，相關計畫盼在年底前定案，希望透過公私協力，促進汽車產業發展。

承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星致詞時表示，市府每年都會輔導當地業者舉辦活動，盼活絡商圈，未來也希望透過市府協助，與當地業者洽談，解決相關問題。（編輯：張銘坤）1080907