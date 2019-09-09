抓住馬祖燕鷗季尾巴 台北野鳥學會出海研習

（中央社馬祖9日電）抓住今年賞鷗季的尾巴，台北野鳥學會與連江縣政府合辦馬祖鳥類生態研習活動，由資深解說員帶隊出海賞鷗，島上仍有數百隻未離境的燕鷗棲息，學員們都說好幸運，錯過這次要等明年了。

台北鳥會指出，今年在北竿鐵尖島聚集了近4000隻鳳頭燕鷗，從即時影像發現約有6個黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖巢，從數千隻鳳頭燕鷗如何找到黑嘴端鳳頭燕鷗是有訣竅的，全世界僅有約100隻的黑嘴端鳳頭燕鷗，是最瀕危的鳥種之一，幸運的是，在馬祖就看得到。

為推廣馬祖生態保育，連江縣政府產業發展處結合台北鳥會在南北竿舉辦生態研習活動，吸引不少民眾報名參加。活動內容除了室內課程，還有鳥類監測數十年經驗的解說員帶團，8日在北竿搭船出海，實際引領學員如何觀賞燕鷗生態。

產發處指出，馬祖佔地雖僅29.6平方公里，有如滄海一粟，卻孕育了無數的鳥類生態。據統計，目前馬祖列島已記錄到逾350種鳥類，佔全台過半以上的鳥種，與其他離島如金門、澎湖等相較，更尤有過之。

每年都有無數的觀鳥者來到馬祖駐足、停留、欣賞，或發現未曾知曉的鳥事。產發處表示，馬祖的鳥類生態豐富，其中又以夏天的燕鷗最為壯觀，燕鷗滿天的盛況，希望透過一次一次的保育研習推廣保育觀念，讓鳥類生態永續，更成為珍貴的觀光資源。（編輯：陳清芳）1080909