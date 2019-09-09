抓住馬祖燕鷗季尾巴 台北野鳥學會出海研習
最新更新：2019/09/09 18:46
台北市野鳥學會與連江縣政府產發處聯合舉辦馬祖鳥類生態研習活動，由資深解說員帶領學員們出海賞鷗，吸引不少民眾報名參加，抓住今年賞鷗季尾聲。（連江縣政府產發處提供）中央社 108年9月9日
（中央社馬祖9日電）抓住今年賞鷗季的尾巴，台北野鳥學會與連江縣政府合辦馬祖鳥類生態研習活動，由資深解說員帶隊出海賞鷗，島上仍有數百隻未離境的燕鷗棲息，學員們都說好幸運，錯過這次要等明年了。
台北鳥會指出，今年在北竿鐵尖島聚集了近4000隻鳳頭燕鷗，從即時影像發現約有6個黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖巢，從數千隻鳳頭燕鷗如何找到黑嘴端鳳頭燕鷗是有訣竅的，全世界僅有約100隻的黑嘴端鳳頭燕鷗，是最瀕危的鳥種之一，幸運的是，在馬祖就看得到。
為推廣馬祖生態保育，連江縣政府產業發展處結合台北鳥會在南北竿舉辦生態研習活動，吸引不少民眾報名參加。活動內容除了室內課程，還有鳥類監測數十年經驗的解說員帶團，8日在北竿搭船出海，實際引領學員如何觀賞燕鷗生態。
產發處指出，馬祖佔地雖僅29.6平方公里，有如滄海一粟，卻孕育了無數的鳥類生態。據統計，目前馬祖列島已記錄到逾350種鳥類，佔全台過半以上的鳥種，與其他離島如金門、澎湖等相較，更尤有過之。
每年都有無數的觀鳥者來到馬祖駐足、停留、欣賞，或發現未曾知曉的鳥事。產發處表示，馬祖的鳥類生態豐富，其中又以夏天的燕鷗最為壯觀，燕鷗滿天的盛況，希望透過一次一次的保育研習推廣保育觀念，讓鳥類生態永續，更成為珍貴的觀光資源。（編輯：陳清芳）1080909