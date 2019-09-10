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竹縣遭棄置300餘個化學桶 楊文科：將盡速清除

最新更新：2019/09/10 18:52
新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地今年3月遭人棄置大量化學廢液桶，新竹縣政府啟動緊急應變措施，優先使用第二預備金招標方式，先行清除化學廢液桶，還給居民安全環境。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年9月10日
新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地今年3月遭人棄置大量化學廢液桶，新竹縣政府啟動緊急應變措施，優先使用第二預備金招標方式，先行清除化學廢液桶，還給居民安全環境。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年9月10日

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，在今年3月遭棄置300餘個化學廢液桶，新竹縣長楊文科今天表示，已啟動應變措施，將動用第二預備金，清除化學廢液桶，還給居民安全環境。

新竹縣環保局今天指出，經採樣送驗後，確認桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液；目前狀態穩定，沒有外流疑慮。

楊文科表示，該批化學廢液桶棄置點靠近簡易自來水廠的上游取水口，為確保民眾用水安全，將加速清除化學廢液桶，計畫動用第二預備金新台幣1350萬元，分成2階段進行清除。

楊文科指出，第一階段作業將於11日上網公告招標，將進行污染調查、廢棄物後續處理等問題，經費約400萬元；第二階段將全面清除相關化學廢液桶及廢棄物，費用為950萬元。

楊文科表示，將加速把相關廢棄物清除完畢，免除居民疑慮，還給居民乾淨的環境。

有關追查化學廢液桶產源事業部分，楊文科說，已由環保署北區督察大隊、內政部保七刑大持續調查；他也要求環保局，務必盡速將遭棄置的區域恢復原貌，並請相關單位全力徹查，追究棄置廠商違法刑責。（編輯：戴光育）1080910

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