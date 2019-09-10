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戀戀澎湖海味美食 秋冬嘗鮮好時節

最新更新：2019/09/10 19:21
澎湖縣政府拚觀光，秋冬季節推出「戀戀海味．澎湖美食假期」，縣長賴峰偉（左）、副議長陳雙全（右）10日與知名主廚吳秉承（中）同台宣傳，邀民眾走訪澎湖品美食。中央社 108年9月10日
澎湖縣政府拚觀光，秋冬季節推出「戀戀海味．澎湖美食假期」，縣長賴峰偉（左）、副議長陳雙全（右）10日與知名主廚吳秉承（中）同台宣傳，邀民眾走訪澎湖品美食。中央社 108年9月10日

（中央社澎湖縣10日電）上菜囉！充滿澎湖海味的酸菜炒中卷、原汁原味的四破魚乾和石鮔滷肉等在地美食齊飄香，澎湖縣政府邀請民眾秋冬來澎湖感受獨特的海島風情，尤其品嚐道地海鮮，正是最佳時機。

澎湖縣政府推出「戀戀海味、澎湖美食假期」活動，今天由澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、觀光局澎湖國家風景區管理處副處長洪志光與旅遊處長陳美齡等人共同宣布啟動，並邀請知名主廚、澎湖囝仔吳秉承來擔任活動代言，現場料理出一道酸菜炒中卷，並品嚐石鮔滷肉等巷弄美食，讓他大大比讚。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖擁有好食材，更是個有福氣的所在，縣府今年在觀光行銷推廣中，4至6月的海上花火節、7至9月的海洋派對系列活動、接下來秋冬季的戀戀海味，以及風箏浪板與風帆船等活動，陸海空都有，期盼再創花火節的另一個高峰。

縣府旅遊處舉辦的「戀戀海味、澎湖美食假期」，今天正式推出，活動將至年底，包括有菊島好食光、澎湖故事菜、美食主題旅遊、土魠魚創意料理競賽、土魠魚宴競賽和作伙來呷辦桌等六大主軸，期間還有好食護照集章與打卡送好禮，最大獎是一部電動機車，歡迎秋冬來澎湖感受獨特的海島風情與戀戀海味美食，體驗澎湖秋冬之美。（編輯：謝雅竹）1080910

澎湖縣政府旅遊處推「戀戀海味．澎湖美食假期」，縣長賴峰偉（左）等人10日共同宣傳，邀請民眾秋冬走訪菊島品美食，期間還有好食護照集章與打卡送好禮，最大獎是一部電動機車。中央社　108年9月10日
澎湖縣政府旅遊處推「戀戀海味．澎湖美食假期」，縣長賴峰偉（左）等人10日共同宣傳，邀請民眾秋冬走訪菊島品美食，期間還有好食護照集章與打卡送好禮，最大獎是一部電動機車。中央社　108年9月10日
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