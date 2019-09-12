中市校內遊具整修汰換 民代要求中央買單

（中央社記者趙麗妍台中12日電）開學了，台中市有國小因遊具不符新法令規定，校方拉起封鎖線，學生只能看不能玩。台中市議會國民黨團今天表示，中央修法無配套，不應剝奪孩子遊戲的權利，要求中央全額補助。

衛福部民國106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，標準加嚴，原定109年到期，但因經費不足，中央後來同意延至112年，校園遊具將符合新法規定，不合格者將拆除。

台中市政府統計，全市有225所小學設有遊具，多達219所不合格，164所公立幼兒園中，不合格也有138家，遊具修整、汰換，初估預算近新台幣5億元。台中市教育局表示，雖已逐年編列整修、汰換遊具預算，但金額實在太龐大，無法消耗。

台中市議會國民黨團今天召開記者會，爭取學童遊戲權，要求中央全額補助更新校園遊具，黨團書記長、市議員張瀞分表示，「樂見學校更新遊具，中央給錢才可行」，別再中央政策，地方買單。

市議員黃馨慧指出，為保護兒童安全，支持中央加嚴遊戲場設施安全標準，但中央必須提出修法的相關配套措施。市議員李中指出，3年緩衝期，中央應說清楚，讓校內遊具可繼續使用。

市議員陳政顯、張廖乃綸表示，目前中央將期限延長至3年後，治標不治本，重點還是經費，中央應該全額補助。（編輯：黃世雅）1080912